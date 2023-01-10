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НовостиОбщество10 января 2023 13:00

Мэр Казани отчитал регионального оператора за редкий вывоз мусора в новогодние праздники

За выходные горожане оставили 210 жалоб работу УК «ПЖКХ»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Ильсур Метшин поручил компании провести «работу над ошибками». Фото: kzn.ru

Ильсур Метшин поручил компании провести «работу над ошибками». Фото: kzn.ru

В новогодние праздники жители Казани оставили 210 жалоб на качество вывоза мусора. Годом ранее подобных сообщений было всего 26. В связи с этим мэр города Ильсур Метшин раскритиковал работу регионального оператора УК «ПЖКХ».

- Для нас это за красной линией, - заявил градоначальник. - Законодатель несколько лет назад передал полномочия по вывозу мусора региональному оператору. Теперь у нас нет механизмов решать этот вопрос, но жители по привычке идут в Исполком, требуя навести порядок.

Метшин поручил компании провести «работу над ошибками» и принять меры по недопущению впредь подобных ситуаций.

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