В Татарстане вновь объявили штормовое предупреждение из-за морозов до -40 градусов

Потеплеет в республике лишь к концу недели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 11 января, в Татарстане вновь ожидаются аномально низкие температуры воздуха. Ночью будет от -29 до -34 градусов, а в отдельных районах и вовсе до -40. В связи с тем, в республике объявлено штормовое предупреждение, сообщают в местном Гидрометцентре.

Днем того же дня будет значительно теплее. Прогнозируется от -16 до -21 градусов, на востоке до -24.

Напомним, ранее сообщалось, что к концу недели в регионе ожидается около -15 градусов.

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