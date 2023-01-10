В Татарстане повысили минимальный размер взноса на капремонт в многоквартирных домах

Минимальный размер взноса увеличили с 1 января 2023 года. Фото: Даниил ОПАРИН

В Татарстане повысили минимальный размер взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, с 1 января 2023 года ежемесячный платеж увеличился на 57 копеек и составляет 6,95 рубля за квадратный метр. Напомним, ранее сообщалось, что в 2023 году в регионе капитально отремонтируют 92 многоквартирных дома. Большая их часть приходится на Казань, где работы коснутся 62 адресов. В соседних Набережных Челнах планируется привести в надлежащее состояние 13 домов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram