Детский омбудсмен Татарстана призвала разрешить многодетным отцам-одиночкам досрочный выход на пенсию

Соответствующее предложение направлено председателю комитета Госдумы России по вопросам семьи, женщин и детей Фото: Евгения ГУСЕВА

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец призвала разрешить многодетным отцам-одиночкам досрочно выходить на пенсию. Соответствующее распоряжение она направила председателю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной.

Волынец считает, что подобная мера может повысить статус отцовства среди населения и, как следствие, помочь улучшить демографическую ситуацию в России.

Напомним, ранее Волынец предложила учредить в стране еще один праздник - День беременных. Это, по ее мнению, также может стать хорошим шагом к преодолению демографического кризиса.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram