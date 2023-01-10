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НовостиОбщество10 января 2023 11:44

Детский омбудсмен Татарстана призвала разрешить многодетным отцам-одиночкам досрочный выход на пенсию

По мнению Ирины Волынец, такой шаг может повысить статус отцовства
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Соответствующее предложение направлено председателю комитета Госдумы России по вопросам семьи, женщин и детей

Соответствующее предложение направлено председателю комитета Госдумы России по вопросам семьи, женщин и детей

Фото: Евгения ГУСЕВА

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец призвала разрешить многодетным отцам-одиночкам досрочно выходить на пенсию. Соответствующее распоряжение она направила председателю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной.

Волынец считает, что подобная мера может повысить статус отцовства среди населения и, как следствие, помочь улучшить демографическую ситуацию в России.

Напомним, ранее Волынец предложила учредить в стране еще один праздник - День беременных. Это, по ее мнению, также может стать хорошим шагом к преодолению демографического кризиса.

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