Граница между Татарстаном и Марий Эл внесена в ЕГРН

Раздел проходит по территории лесных массивов и сельхозугодий. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены данные о границе между Татарстаном и Марий Эл. Она проходит по территории лесных массивов и сельхозугодий и имеет общую протяженность 334 километра.

Со стороны Татарстана на границе расположены Зеленодольский, Высокогорский, Атнинский, Арский и Балтасинский районы. Со стороны Марий Эл – Волжск, а также Волжский, Моркинский и Мари-Турекский районы.

Установление границы должно способствовать более эффективному управлению земельными ресурсами, а также позволит минимизировать число территориальных споров.

По данным Росреестра Татарстана, из восьми смежных границ республики в ЕГРН на данный момент внесены три.

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