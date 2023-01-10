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НовостиОбщество10 января 2023 11:18

Жильцам горевшего общежития в Чебоксарах выплатили по 10 тысяч рублей

83 человека были определены в пункты временного размещения
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Выплату получили жильцы, имеющие регистрацию в общежитии.

Выплату получили жильцы, имеющие регистрацию в общежитии.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жильцам горевшего общежития в Чебоксарах, имеющим регистрацию, выплатили по 10 тысяч рублей. Об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев.

На месте происшествия уже начались восстановительные работы. На время их проведения 83 человека будут находиться в пунктах временного размещения. Там для них организовали питание.

Напомним, пожар на улице Шевченко произошел 5 января. Его не могли потушить так долго, что в городе объявили режим ЧС муниципального уровня. В результате ЧП пострадал 21 человек, том числе 10 детей. Одна из госпитализированных девушек скончалась. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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