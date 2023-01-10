«Военный из Сирии» пообещал чувашской пенсионерке золотые горы, но лишь обманул на 60 тысяч рублей

Полицейские уже устанавливают, кем же на самом деле был таинственный Томас. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

70-летняя жительница Чебоксарского района познакомилась с мужчиной, который представился военным из Сирии, в соцсетях еще в середине ноября 2022 года. Когда женщина просила Томаса (так называл себя аферист) перейти на общение по видеосвязи, он обижался. Говорил, что его задевает недоверчивость подруги.

Общение длилось до декабря. В какой-то момент мужчина признался пенсионерке, что стал обладателем наследства.

- «Томас» попросил пенсионерку помочь «вывести» внезапно всплывшее наследство в одной из европейских стран – чтобы избежать налогообложения в той стране, деньги предложил направить ей посылкой, за что обещал хорошее вознаграждение, - рассказывают в МВД по Чувашии.

От пенсионерки требовалось заплатить за то, чтобы на таможне посылку не вскрывали. Ведь интернет-знакомый заявил, что у него пока нет такой возможности.

Доверчивая женщина оформила кредит на 60 тысяч рублей. Деньги на перевела на банковский счет, который был привязан к человеку с русским именем.

Когда потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенника, она обратилась в полицию. Теперь правоохранители устанавливают, кто же на самом деле скрывался под маской сирийского военного.

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