Около 160 тысяч туристов посетили Казань в новогодние праздники

Самым популярным объектом у туристов стал Казанский Кремль. Фото: Антон ПИКУС

В новогодние праздники в Казани побывали порядка 160 тысяч туристов, что на 22 тысячи больше, чем было в 2022 году. Средняя загрузка отелей в эти дни составила 78%. Такие цифры назвала начальник Комитета по развитию туризма Исполкома города Дарья Санникова.

Самым популярным объектом среди гостей столицы Татарстана стал Казанский Кремль. На территории музеи-заповедника побывали 188 тысяч человек.

Интерактивный музей «Городская панорама» посетили 2,4 тысячи туристов, а музей чак-чака - 1,4 тысячи.

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