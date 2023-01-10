По факту падения ребенка в колодец водонапорной башни в Татарстане возбудили уголовное дело

В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По факту падения ребенка в открытый колодец водонапорной башни, которое произошло 26 декабря в селе Старые Ерыклы Тукаевского района, возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В произошедшем подозревается ООО «Тукаевский водоканал».

По версии следствия, сотрудники предприятия, зная о проблеме, допустили в эксплуатацию объект с открытым колодцем. В итоге туда во время катания на снегокате провалился восьмилетний мальчик. Ребенок получил ушибы и ссадины.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.

Напомним, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему лично об обстоятельствах падения ребенка в колодец.

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