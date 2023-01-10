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НовостиПроисшествия10 января 2023 9:40

В Татарстане автобус с пассажирами слетел с дороги и оказался в кювете

В его салоне на момент ДТП находились 15 пассажиров
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Водитель автобуса не справился с управлением. Фото: ГИБДД Татарстана

Водитель автобуса не справился с управлением. Фото: ГИБДД Татарстана

9 января на 23 километре дороги «Казань-Ульяновск» произошло ДТП с участием автобуса. Водитель на повороте не справился с управлением. В результате чего автобус вылетел с дороги в кювет. В момент аварии в его салоне, помимо водителя, находились 15 пассажиров.

- В данном ДТП никто не пострадал, повреждения получил только автобус. Все пассажиры были отправлены к месту следования на другом автобусе. Инспекторы ДПС с помощью спецтехники помогли вернуть поврежденный транспорт на дорогу, после чего он продолжил движение своим ходом, - сообщили в ГИБДД Татарстана.

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