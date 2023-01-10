Зарплата Журавлева в казанском «Ак Барсе» по новому контракту составит 20 миллионов рублей

На днях казанский клуб продлил с защитником договорные отношения. Фото: ak-bars.ru

На днях защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев продлил соглашение с казанским клубом до конца сезона 2024/25. По данным собственного источника «КП-Казань» близкого к ситуации, окладная часть Журавлева по новому контракту составит 20 миллионов рублей за сезон.

Напомним, 22-летний защитник начинал в фарм-клубе «Колорадо», а чуть позже вернулся из Северной Америки в Россию. Стоит отметить, что о возвращении Журавлева КП-Казань сообщала одной из первых.

Отметим, что в этом сезоне на счету Даниила 6 матчей в составе «Ак Барса» и один голевой пас при показателе полезности «+4».

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