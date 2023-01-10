Жителям Казани предложили сдать новогодние елки на переработку в щепу для собачей площадки

Сдать можно не только ели, но также сосны, пихты и лапник. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Празднование Нового года подходит к концу и нужно решать, что делать с елкой. Жители Казани могут сдать зеленую красавицу на переработку до 25 января. Деревья (не только ели, но и сосны, пихты и лапник) принимают на «Зимнем бульваре» перед центральным входом в торговый центр по адресу: проспект Победы, 141.

Оттуда деревья отправят на измельчение. Щепа от них будет использоваться для посыпки площадки для собак в Горкинско-Ометьевском лесу, сообщает Дирекция парков и скверов города.

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