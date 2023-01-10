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НовостиОбщество10 января 2023 8:01

Из-за морозов в Казани снизился пассажиропоток общественного электротранспорта

Несмотря на будни, число пассажиров там держится на уровне выходного дня
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Перевозчики объясняют происходящее отменой занятий в школах.

Перевозчики объясняют происходящее отменой занятий в школах.

Фото: Евгения БУБЛИК

Аномальные морозы в Казани не могли не сказаться на работе общественного транспорта. Так, несмотря на будни, в трамваях и троллейбусах города наблюдается снижение пассажиропотока. Показатели держатся на уровне выходного дня, говорят в МУП «Метроэлектротранс».

Перевозчики объясняют происходящее отменой занятий в школах.

Напомним, ранее в «Метроэлектротрансе» заявляли, что перевозчики проводят дополнительные диагностики отопительных приборов, электроники и пневмосистемы транспорта. По ночам техники систематически прогревают трамваи и троллейбусы, чтобы поддерживать их в рабочем состоянии.

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