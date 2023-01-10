Из-за морозов в Казани снизился пассажиропоток общественного электротранспорта

Перевозчики объясняют происходящее отменой занятий в школах.
Фото: Евгения БУБЛИК
Аномальные морозы в Казани не могли не сказаться на работе общественного транспорта. Так, несмотря на будни, в трамваях и троллейбусах города наблюдается снижение пассажиропотока. Показатели держатся на уровне выходного дня, говорят в МУП «Метроэлектротранс».
Перевозчики объясняют происходящее отменой занятий в школах.
Напомним, ранее в «Метроэлектротрансе» заявляли, что перевозчики проводят дополнительные диагностики отопительных приборов, электроники и пневмосистемы транспорта. По ночам техники систематически прогревают трамваи и троллейбусы, чтобы поддерживать их в рабочем состоянии.
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