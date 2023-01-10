Пациенты инфекционной больницы Набережных Челнов пожаловалась на холодные палаты

Руководство медучреждения взяло под контроль этот вопрос. Фото: пресс-служба инфекционной больницы Набережных Челнов

В соцсетях появилась жалоба на то, что в палатах инфекционной больницы Набережных Челнов очень холодно. Ее разместила интернет-пользовательница, которая, по ее собственным словам, находится в медучреждении вместе с дочерью.

Женщина написала, что от холода в палате не спасают ни теплая одежда, ни пледы, ни обогреватели.

- С окон дует так, что уши и носы мерзнут, - заявила она.

В инфекционной больнице ответили на сообщение пациентки и принесли ей извинения за неудобства. Там объяснили, что при выполнении строительно-монтажных работ была допущена ошибка, из-за которой из окон теперь действительно дует.

Руководство медучреждения взяло под контроль этот вопрос. Пациентов же переселили в теплые палаты.

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