Власти Казани потратят 350,5 миллиона рублей на содержание парков и скверов в 2023 году

Исполнитель тендера будет выявлен 18 января. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Стало известно, что на содержание садов, парков и скверов Казани на год из бюджета города выделят выделено 350,5 миллиона рублей. Осталось найти подрядчика. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, потенциальному подрядчику предстоит следить за состоянием скверов, садов, парков, зеленых зон, лесопарка «Лебяжье», а также находящихся тем памятников и озер. Нужно будет ухаживать за газоном, проводить текущий ремонт оборудования детских и спортивных площадок, скамеек, системы полива и насосов.

Исполнитель тендера будет выявлен 18 января.

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