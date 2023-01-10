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НовостиОбщество10 января 2023 7:00

Власти Казани потратят 350,5 миллиона рублей на содержание парков и скверов в 2023 году

Среди прочего подрядчику предстоит следить за состоянием лесопарка «Лебяжье»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Исполнитель тендера будет выявлен 18 января.

Исполнитель тендера будет выявлен 18 января.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Стало известно, что на содержание садов, парков и скверов Казани на год из бюджета города выделят выделено 350,5 миллиона рублей. Осталось найти подрядчика. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, потенциальному подрядчику предстоит следить за состоянием скверов, садов, парков, зеленых зон, лесопарка «Лебяжье», а также находящихся тем памятников и озер. Нужно будет ухаживать за газоном, проводить текущий ремонт оборудования детских и спортивных площадок, скамеек, системы полива и насосов.

Исполнитель тендера будет выявлен 18 января.

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