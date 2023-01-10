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НовостиОбщество10 января 2023 6:24

Проезд в общественном транспорте Набережных Челнов подорожал до 30 рублей

Стоимость билета выросла сразу на три рубля
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Изначально местные перевозчики хотели поднять стоимость проезда на восемь рублей.

Изначально местные перевозчики хотели поднять стоимость проезда на восемь рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Со вторника, 10 января, в Набережных Челнах подорожал проезд в общественном транспорте. Поездка на автобусе или трамвае в одну сторону теперь обходится местным жителям в 30 рублей, что на три рубля больше, чем было раньше.

Изначально местные перевозчики хотели поднять стоимость проезда на восемь рублей, но в Госкомитете Татарстана по тарифам им этого не согласовали.

Напомним, подорожание проезда в общественном транспорте, коснулось и соседней Казани. При оплате поездки по карте там теперь нужно заплатить 35 рублей как в наземном, так и в подземном транспорте.

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