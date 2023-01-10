Проезд в общественном транспорте Набережных Челнов подорожал до 30 рублей

Изначально местные перевозчики хотели поднять стоимость проезда на восемь рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Со вторника, 10 января, в Набережных Челнах подорожал проезд в общественном транспорте. Поездка на автобусе или трамвае в одну сторону теперь обходится местным жителям в 30 рублей, что на три рубля больше, чем было раньше.

Изначально местные перевозчики хотели поднять стоимость проезда на восемь рублей, но в Госкомитете Татарстана по тарифам им этого не согласовали.

Напомним, подорожание проезда в общественном транспорте, коснулось и соседней Казани. При оплате поездки по карте там теперь нужно заплатить 35 рублей как в наземном, так и в подземном транспорте.

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