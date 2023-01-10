За два дня в Татарстане госпитализировали 11 человек с переохлаждением и обморожением

Чаще всего у людей страдают запястья, кисти и пальцы рук. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минувшие выходные в Татарстане установились аномальные морозы. Столбики термометров местами опускались до - 41 градуса. Хотя синоптики и советовали людям реже выходить из дома, многие все-таки пострадали от непогоды. Так, в период с 6 по 8 января, в «скорую помощь» обратились 20 человек с переохлождением и 19 человек с обморожением.

- 11 пациентам понадобилась госпитализация в стационар, - сообщают в Минздраве республики.

Чаще всего у людей страдают запястья, кисти и пальцы рук.

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