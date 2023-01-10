За два дня в Татарстане госпитализировали 11 человек с переохлаждением и обморожением

Чаще всего у людей страдают запястья, кисти и пальцы рук.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В минувшие выходные в Татарстане установились аномальные морозы. Столбики термометров местами опускались до - 41 градуса. Хотя синоптики и советовали людям реже выходить из дома, многие все-таки пострадали от непогоды. Так, в период с 6 по 8 января, в «скорую помощь» обратились 20 человек с переохлождением и 19 человек с обморожением.
- 11 пациентам понадобилась госпитализация в стационар, - сообщают в Минздраве республики.
Чаще всего у людей страдают запястья, кисти и пальцы рук.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Во время новогодних праздников в Чувашии от переохлаждения скончались пять человек
Пострадали - 14 (подробности)
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram