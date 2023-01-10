В министерстве труда Татарстана рассказали, кому положены льготы на оплату услуг ЖКХ

С 1 декабря 2022 года в республике произошел рост тарифов ЖКХ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 декабря 2022 года в Татарстане произошел рост тарифов ЖКХ. В министерстве труда республики рассказали, кто имеет право на льготы и субсидии при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Так, льготы распространяются на ветеранов Великой Отечественной войны и труда; людей, имеющих республиканские награды; реабилитированных граждан; пострадавших от политических репрессий или техногенных катастроф; семьи, которые воспитывают более трех детей; людей, которые работают и проживают в сельской местности; инвалидов и семьи с детьми-инвалидами.

Для получения льгот и субсидий достаточно подать заявление на портале Госуслуг региона, либо обратиться в местные органы соцзащиты.

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