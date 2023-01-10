С 10 января проезд в казанском метро по карте подорожал до 35 рублей

При оплате проезда наличными стоимость осталась прежней – 36 рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 10 января в Казани выросла стоимость проезда не только в наземном, но и в подземном общественном транспорте. Так, при оплате банковской или транспортной картами в метро нужно теперь заплатить 35 рублей, что на четыре рубля больше, чем раньше. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Провоз ручной клади в метрополитене также стал дороже и стоит 35 рублей.

Отметим, что при оплате проезда наличными стоимость осталась прежней – 36 рублей. А при оплате проезда проездными на 100 и более поездок нужно заплатить 25 рублей.

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