В 2023 году в Набережных Челнах отремонтируют дороги по трем проспектам и обновят улицу

В скором времени там также должно быть завершено строительство Московского проспекта. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2023 году в Набережных Челнах отремонтируют дороги по проспектам Автозаводский, Вахитова и Хасана Туфана, а также обновят улицу Гидростроителей. О таких планах города стало известно 9 января на аппаратном совещании в местном Исполкоме.

Известно, что работы на проспекте Вахитова коснутся участка от проспекта Сююмбике до улицы Машиностроительная, а на проспекте Хасана Туфана - участка от улицы Раскольникова до проспекта Сююмбике.

Параллельно с дорожными работами в татарстанском автограде продолжится реализация республиканской программы «Наш двор».

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