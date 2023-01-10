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НовостиОбщество10 января 2023 5:10

В 2023 году в Набережных Челнах отремонтируют дороги по трем проспектам и обновят улицу

Параллельно с этим в городе будут продолжатся работы в рамках программы «Наш двор»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
В скором времени там также должно быть завершено строительство Московского проспекта.

В скором времени там также должно быть завершено строительство Московского проспекта.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2023 году в Набережных Челнах отремонтируют дороги по проспектам Автозаводский, Вахитова и Хасана Туфана, а также обновят улицу Гидростроителей. О таких планах города стало известно 9 января на аппаратном совещании в местном Исполкоме.

Известно, что работы на проспекте Вахитова коснутся участка от проспекта Сююмбике до улицы Машиностроительная, а на проспекте Хасана Туфана - участка от улицы Раскольникова до проспекта Сююмбике.

Параллельно с дорожными работами в татарстанском автограде продолжится реализация республиканской программы «Наш двор».

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