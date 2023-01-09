С 10 января изменится расписание электричек из Казани в аэропорт и обратно

Меняется общее количество электричек на маршруте. Фото: Рината СТРЕБКОВА

В расписание движения пригородных поездов из Казани в аэропорт и обратно вносятся изменения. Нововведения вступят в силу уже с 10 января. Изменения вносятся в движение следующих поездов:

- № 6701 сообщением Аэропорт – Казань отправление в 06.33, прибытие в 07.06.

- № 6702 сообщением Казань – Аэропорт отправление в 07.27, прибытие в 07.56.

- № 6703 сообщением Аэропорт – Казань отправление в 08.38, прибытие в 09.07.

- № 6704 сообщением Казань – Аэропорт отправление в 09.20, прибытие в 09.49.

- № 6705 сообщением Аэропорт – Казань отправление в 11.30, прибытие в 11.59.

- № 6706 сообщением Казань – Аэропорт отправление в 12.25, прибытие в 12.54.

- № 6707 сообщением Аэропорт – Казань отправление в 13.45, прибытие в 14.14.

- № 6708 сообщением Казань – Аэропорт отправление в 15.30, прибытие в 15.59.

- № 6709 сообщением Аэропорт – Казань отправление в 17.15, прибытие в 17.44.

- № 6710 сообщением Казань – Аэропорт отправление в 18.00, прибытие в 18.29.

- № 6711 сообщением Аэропорт – Казань отправление в 18.54, прибытие в 19.23.

- № 6712 сообщением Казань – Аэропорт отправление в 19.45, прибытие в 20.14.

- № 6713 сообщением Аэропорт – Казань отправление в 20.30, прибытие в 20.59

Кроме того, с 10 января вводятся дополнительные поезда на маршруте. Так, из Казани в аэропорт электрички будут отправляться в 6.35 и в 14.50, в обратном направлении поезда будут выезжать в 8.04 и в 16.40.