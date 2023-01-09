Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 января 2023 16:05

Ф Йошкар-Оле третьеклассницу избили на глазах у учительницы

Проверку инцидента взял под личный контроль Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Рината СТРЕБКОВА
Инцидент произошел еще в ноябре 2022 года.

Инцидент произошел еще в ноябре 2022 года.

Фото: Рината СТРЕБКОВА

Следователи начали проверку по факту публикации видео в соцсетях. На записи видно, как группа девочек избивают третьеклассницу. При этом, рядом стоит одна из учительниц, которая не предпринимает никаких попыток разрешить конфликт. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета России.

Инцидент произошел еще в ноябре 2022 года. Отмечается, что пострадавшая девочка получила серьезные телесные повреждения. В СУ СК России по Республике Марий Эл по данному факту начата процессуальная проверка. Ее ход под личный контроль взял глава СК России Александр Бастрыкин.