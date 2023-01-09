Казанский "Ак Барс" одержал четвертую победу подряд, обыграв на выезде "Сибирь"

Казанцы сократили отставание от лидера до 6 очков.
Фото: Ак Барс
Хоккеисты "Ак Барса" одержали волевую победу в Новосибирске. Счет был открыт на 15 минуте. "Сибирь" вперед вывел Никита Коротков. В дебюте второй двадцатиминутки Александр Шаров сделал счет 2:0. На 27 минуте Александр Радулов отыграл одну шайбу, а в середине третьего периода Василий Токранов восстановил равновесие.
В овертайме счет не изменился. Все решалось в серии буллитов. Точнее оказались казанцы. Решающий бросок на счету Дмитрия Воронкова.
Эта победа стала четвертой подряд для подопечных Зинэтулы Билялетдинова. Теперь в активе "барсов" 57 очков и 7 место в таблице Востока. Впрочем, от лидирующего "Автомобилиста" казанцы отстают всего на 6 баллов.