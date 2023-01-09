Метеоролог КФУ рассказал, придут ли в Татарстан крещенские морозы

Юрий Переведенцев рассказал, что по климатической норме среднесуточная температура воздуха в Татарстане в настоящий момент должна составлять 11 градусов мороза Фото: Рината СТРЕБКОВА

После Рождества в Татарстане установились аномальные холода, температура воздуха заметно ниже нормы. Об этом рассказал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

Таких морозов, по словам эксперта, не было более 30 лет. Впрочем, это еще не самая холодная зима. В 1950 году столбик термометра опустился до 35 градусов мороза, тогда как сегодня температура опустилась до 33 градусов ниже нуля.

Переведенцев рассказал, что по климатической норме среднесуточная температура воздуха в Татарстане в настоящий момент должна составлять 11 градусов мороза. Иными словами, сейчас в Татарстане почти на 20 градусов холоднее нормы.

Профессор КФУ рассказал, что уже в среду морозы начнут отступать, а на выходных возможны осадки, так что температура воздуха должна вернуться к норме. Что касается крещенских морозов, то они, по словам Переведенцева, не будут столь суровыми.

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