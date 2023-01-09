Два жителя Казани лишились денег, решив заняться спортом

Добычей злоумышленников стали 44 тысячи рублей. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Жители Казани продолжают попадаться на уловки мошенников. Так, от рук аферистов пострадали еще два жителя столицы Татарстана. Причем, в обоих случаях к потере денег привело желание заняться спортом.

19-летний парень решил купить через интернет хоккейные коньки. Он связался со продавцом и перевел ему 37 тысяч рублей. Коньки он так и не дождался и обратился в полицию.

Похожая история приключилась с девушкой. Она нашла объявление в соцсетях о продаже спортивного костюма. Она связалась с продавцом и перевела 7 тысяч рублей. Больше на связь продавец не выходил. По факту обоих инцидентов возбуждены уголовные дела.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram