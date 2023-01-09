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НовостиОбщество9 января 2023 14:47

Мэр Набережных Челнов Магдеев призвал оперативно исправлять замечания с питанием в школах

Во время новогодних каникул и работы лагерей специалисты Роспотребнадзора проводили регулярные проверки
Рината СТРЕБКОВА
Всего в школьных лагерях на новогодних праздниках отдохнули 687 детей.

Всего в школьных лагерях на новогодних праздниках отдохнули 687 детей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работу школьных лагерей в Набережных Челнах обсудили на традиционном аппаратном совещании. Как сообщил главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев, всего в лагерях отдохнули 687 детей.

Особое внимание уделили питанию в школах. При этом, были и замечания. Мэр татарстанского автограда Наиль Магдеев призвал оперативнее исправлять замечания. По его словам, на эти цели выделяется достаточное финансирование, а в 2023 году будет продолжен капремонт пищеблоков.

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