Мэр Набережных Челнов Магдеев призвал оперативно исправлять замечания с питанием в школах

Всего в школьных лагерях на новогодних праздниках отдохнули 687 детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работу школьных лагерей в Набережных Челнах обсудили на традиционном аппаратном совещании. Как сообщил главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев, всего в лагерях отдохнули 687 детей.

Особое внимание уделили питанию в школах. При этом, были и замечания. Мэр татарстанского автограда Наиль Магдеев призвал оперативнее исправлять замечания. По его словам, на эти цели выделяется достаточное финансирование, а в 2023 году будет продолжен капремонт пищеблоков.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram