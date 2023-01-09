Во время новогодних праздников в Чувашии от переохлаждения скончались пять человек

14 человек пострадали от обморожения. Фото: Олег УКЛАДОВ

Во время новогодних праздников в Чувашии от переохлаждения организма скончались пять человек, а пострадали - 14. Об этом рассказал председатель ГКЧС Чувашии Сергей Павлов.

Вместе с тем, в период с 31 декабря по 8 января в регионе произошло 33 пожара, в результате которых три человека погибли, а девять - получили травмы различной степени тяжести. В момент запуска фейерверка и петард травмы получили восемь человек, из них два ребенка.

Из-за несоблюдения правил безопасности при катании на тюбингах и ледянках в медучреждения обратились 33 человека, в том числе 26 детей.

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