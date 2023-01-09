В Тукаевском районе жители нескольких поселков остались без электричества из-за сильных морозов

Самое долгое отключение электроэнергии составило 3 часа. Фото: Иван МАКЕЕВ

Из-за аномальных морозов до -41 градуса в Тукаевском районе Татарстана люди в СНТ "Дизелист", СНТ "Лукоморье", ДНП "Усадьба", а также в поселках Подсолнухи, Рябинка, Кузембетьево и Биклянь, остались без электричества, сообщает пресс-служба "Сетевой компании".

С 6 по 8 января в компанию поступило 160 обращений от потребителей электросетей Набережных Челнов, 142 из которых - по Тукаевскому району. Повреждения удалось устранить за короткий срок, самое долгое отключение составило 3 часа.

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