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НовостиПроисшествия9 января 2023 12:20

Прокуратура начала проверку по факту отправления газом семьи на улице Коломенская в Казани

Специалистами устанавливаются все обстоятельства произошедшего
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
После проверки будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

После проверки будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

По факту отравления четырех человек угарным газом в одном из домов по улице Коломенская в Казани организована прокурорская проверка. Напомним, среди пострадавших 45-летний мужчина, 40-летняя женщина, пятилетняя девочка и новорожденная малышка. Дети с матерью были госпитализированы в ДРКБ.

Специалисты должны установить все обстоятельства и причины произошедшего, а также проверить соблюдение требований закона об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования. После этого ими будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования, сообщают в надзорном ведомстве.

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