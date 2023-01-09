Казанские перевозчики рассказали, как содержат общественный транспорт в аномальные холода

Среди прочего специалисты проводят дополнительные диагностики отопительных приборов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Из-за того, что в Татарстане установились аномальные морозы, на автотранспортных предприятиях в Казани ввели особый режим. Каждые два часа (даже ночью) ответственные лица заводят и прогревают автобусы, в том числе резервные. Благодаря этому, при необходимости машины готовы быстро выйти на маршруты, говорят в Ассоциации АТП республики.

Что касается электротранспорта, то тут перевозчики проводят дополнительные диагностики отопительных приборов, электроники и пневмосистемы. По ночам техники также систематически подключают составы к питанию, сообщают в МУП «Метроэлектротранс».

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