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НовостиОбщество9 января 2023 12:09

Казанские перевозчики рассказали, как содержат общественный транспорт в аномальные холода

Машины, в том числе резервные, проверяют каждые два часа, чтобы при необходимости они могли быстро выйти на маршруты
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Среди прочего специалисты проводят дополнительные диагностики отопительных приборов.

Среди прочего специалисты проводят дополнительные диагностики отопительных приборов.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Из-за того, что в Татарстане установились аномальные морозы, на автотранспортных предприятиях в Казани ввели особый режим. Каждые два часа (даже ночью) ответственные лица заводят и прогревают автобусы, в том числе резервные. Благодаря этому, при необходимости машины готовы быстро выйти на маршруты, говорят в Ассоциации АТП республики.

Что касается электротранспорта, то тут перевозчики проводят дополнительные диагностики отопительных приборов, электроники и пневмосистемы. По ночам техники также систематически подключают составы к питанию, сообщают в МУП «Метроэлектротранс».

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