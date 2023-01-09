В Нижнекамске планируется построить новый футбольный манеж за 100 миллионов рублей

Местные власти заявили о важности качественной реализации всех грядущих проектов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Нижнекамске планируется построить новый крытый футбольный манеж. Он разместится в 45-м микрорайоне. Объект будет возведен по программе государственно-частного партнерства более чем за 100 миллионов рублей, заявил на совещании руководитель местного Исполкома Роман Булатов.

Он также отметил, что в городе появится ледовый манеж «Танеко-Арена», который должен будет стать центром притяжения любителей хоккея и фигурного катания.

- Перед нами стоят достаточно серьезные задачи. Список будет дополняться, есть определенные наработки. Сейчас важно качественно реализовать все намеченные проекты, – заметил мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.

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