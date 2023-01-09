Решил избавиться от жены и подговорил должников напасть на нее с топорищем: татарстанца обвиняют в лютом преступлении

Сейчас все трое мужчин находятся в СИЗО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трех жителей Татарстана и Ульяновской области обвиняют в покушении на убийство. Преступление произошло 15 декабря 2022 года на 133 километре автодороги Казань-Ульяновск.

По предварительным данным, 41-летний житель Буинска решил убить свою жену под видом разбойного нападения. Помочь ему в этом должны были двое знакомых. Последним за содействие было обещано простить долги. Кроме того, мужчинам разрешалось забрать себе барсетку жертвы, в которой были деньги.

Утверждается, что 15 декабря злоумышленники подошли к автомобилю, в котором находились организатор преступления и его супруга, после чего ударили женщину несколько раз топорищем и ножом. Досталось и ее мужу, но лишь для того, чтобы на него не пали подозрения.

- После этого, нападавшие похитили барсетку с 40 тысяч рублей и скрылись, а организатор нападения обнаружив, что супруга жива, повез ее в больницу, где потерпевшей была оказана квалифицированная медицинская помощь, - сообщают в следственном управлении СКР по республике.

На время расследования дела все трое мужчин отправлены в СИЗО.

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