На улице Коломенская в Казани семья с двумя детьми отравилась угарным газом

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Олег ЗОЛОТО

В понедельник, 9 января, стало известно об отравлении угарным газом людей в одном из домов по улице Коломенская в Казани. Среди пострадавших 45-летний мужчина, 40-летняя женщина, пятилетняя девочка и новорожденная малышка.

Мать с детьми доставлена в ДКРБ, отец - в горбольницу №7, сообщает «Татарстан-24».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

- С 1 по 8 января 2023 года в Татарстане зарегистрированы четыре случая отравления угарным газом, в результате которых пострадали 10 человек, в том числе четыре ребенка, - говорят в МЧС региона.

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