В новогодние выходные казанское метро перевезло 473 тысячи пассажиров

В праздничные дни в час пик поездов было больше и ходили они чаще. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Стало известно, что с 1 по 8 января казанским метро воспользовались 473 010 человек. Это на 24% больше, чем было годом ранее, сообщают в МУП «Метроэлектротранс».

На предприятии отмечают, что для удобства пассажиров, в час пик на линии курсировали по 10 составов с интервалом в 5 минут 33 секунды. После окончания праздников метрополитен возобновляет прежнюю работу и переходит на девять составов с интервалом в 6 минут 10 секунд в час пик.

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