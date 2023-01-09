Зарезал и вывез тело в Удмуртию: татарстанца обвиняют в жестоком убийстве приятеля в Новый год

Свою вину мужчина признал и показал, где закопал тело жертвы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В канун Нового года, 31 декабря, 22-летний житель Агрызского района сел в свой автомобиль марки «Лада Приора» и уехал в неизвестном направлении. Домой он не вернулся ни в тот, ни в последующие дни. 3 января его легковушка со следами крови в салоне была обнаружена у одного из сел Удмуртии.

По подозрению в убийстве молодого человека задержали его 25-летнего приятеля. Сначала он не признавал вины, но под давлением доказательств сдался. Мужчина показал, где именно в лесу закопал тело жертвы.

- Установлено, что злоумышленник сел в автомобиль потерпевшего, где предположительно из корыстных побуждений нанес ему несколько ударов ножом, в том числе в шею. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте, а злоумышленник сел за руль и вывез тело на территорию соседней республики, - сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.

На время расследования дела обвиняемый отправлен в СИЗО.

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