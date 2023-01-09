Хотел добить косулю, но выстрелил в затылок другу: на жителя Татарстана завели уголовное дело из-за роковой ошибки на пьяной охоте

В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются сотрудники следственного комитета. Фото: Олег ЗОЛОТО

В отношении 37-летнего жители поселка Джалиль возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Трагедия произошла во время незаконной охоты, сообщает следственный комитет Татарстана.

- Свою причастность к совершенному преступлению мужчина уже признал. В настоящее время устанавливаются в се обстоятельства произошедшего, - также отметил ив ведомстве.

По версии следствия, в Сармановском районе республики двое друзей по пьяни отправились на снегоходе, чтобы поохотиться. При этом соответствующей лицензии у них при себе не было, да и ружье они взяли чужое. Мужчинам улыбнулась удача, им удалось подстрелить косулю. Они подъехали к животному на снегоходе, чтобы добить его. Именно в этот момент подозреваемый по случайности производить выстрел из ружья прямо в затылок другу, который сидел впереди за рулем. Мужчина от полученного ранения скончался на месте происшествия.

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