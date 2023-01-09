Рустам Минниханов поручил выяснить, правильно ли начисляют татарстанцам плату за отопление

По словам президента Татарстана, важно разъяснять людям причины роста платежей. Фото: president.tatarstan.ru

В этот понедельник, 9 января, на республиканском совещании президент Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание на корректность начисления жителям региона платы за отопление зимой. Так, он напомнил, что с 1 декабря 2022 года тарифы на него по России в среднем были увеличены на 9%.

- Жители Татарстана уже начали получать квитанции по новым тарифам. Минстрою республики и главам районов надо обеспечить правильность начислений платы за отопление. Организовать проверку по всем жалобам. Важно разъяснять людям причины роста платежей, а также говорить о действующих в регионе мерах социальной поддержки, - дал поручение Рустам Минниханов.

Напомним, что в Татарстане сейчас наблюдается сильный мороз, из-за него было даже объявлено штормовое предупреждение. Это значит, что в дома подается больше тепла. Это приведет к увеличению счетов за отопление, так как в республике оно населением оплачивается по факту потребления.

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