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НовостиОбщество9 января 2023 9:35

Рустам Минниханов поручил выяснить, правильно ли начисляют татарстанцам плату за отопление

По всем жалобам от населения будут организованы проверки
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
По словам президента Татарстана, важно разъяснять людям причины роста платежей. Фото: president.tatarstan.ru

По словам президента Татарстана, важно разъяснять людям причины роста платежей. Фото: president.tatarstan.ru

В этот понедельник, 9 января, на республиканском совещании президент Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание на корректность начисления жителям региона платы за отопление зимой. Так, он напомнил, что с 1 декабря 2022 года тарифы на него по России в среднем были увеличены на 9%.

- Жители Татарстана уже начали получать квитанции по новым тарифам. Минстрою республики и главам районов надо обеспечить правильность начислений платы за отопление. Организовать проверку по всем жалобам. Важно разъяснять людям причины роста платежей, а также говорить о действующих в регионе мерах социальной поддержки, - дал поручение Рустам Минниханов.

Напомним, что в Татарстане сейчас наблюдается сильный мороз, из-за него было даже объявлено штормовое предупреждение. Это значит, что в дома подается больше тепла. Это приведет к увеличению счетов за отопление, так как в республике оно населением оплачивается по факту потребления.

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