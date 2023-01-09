В Татарстане снижается число случаев COVID-19, вирус подтвердился еще у 54 человек

Коллективный иммунитет местного населения к болезни по-прежнему составляет 3,9%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 54 новых случая COVID-19, госпитализировали трех зараженных и выписали 43 переболевших вирусом человек. Такие цифры в понедельник, 9 января, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 193 793 человек, 191 161 из которых выздоровели, а в 2 009 - скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

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