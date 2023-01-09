Объем валовой продукции сельского хозяйства в Татарстане впервые перевалил за 300 миллиардов рублей

Этот показатель на 18% больше того, что был годом ранее. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Объем валовой продукции сельского хозяйства в Татарстане по итогам 2022 года впервые превысил отметку в 300 миллиардов рублей и должен составить около 307,9 миллиарда рублей. Это на 18% больше, чем было годом ранее, заявил на совещании в Доме правительства республики глава местного Минсельхоза Марат Зяббаров.

По словам министра, по производству продукции растениеводства обеспечен рост во всех районах. Что же касается производства продукции животноводства, то тут 18 муниципалитетов сработали ниже или на уровне 2021 года.

Отметим, что за год в Татарстане было собрано 516 миллиона тонн зерна (после доработки), более миллиона тонн картофеля и овощей, около 1,8 миллиона тонн сахарной свеклы и 620 тысяч тонн масличных.

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