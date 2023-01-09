В Марий Эл пенсионер на иномарке на скорости съехал с дороги и врезался в дерево

ДТП произошло на пятом километре автодороги «Подъезд к с. Кокшайск». Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Днем в воскресенье, 8 января, на пятом километре автодороги «Подъезд к с. Кокшайск» в Звениговском районе произошло ДТП. Автомобиль Toyota под управлением 75-летнего мужчины съехал с дороги и на скорости вырезался в дерево. От удара иномарка опрокинулась.

По предварительным данным, пожилой водитель не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением, что и стало причиной аварии.

В результате произошедшего мужчина получил травмы, сообщают в Госавтоинспекции Марий Эл.

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