До сих пор Гильманова работала в Казани.
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Новым заместителем прокурора Набережных Челнов стала Диляра Гильманова, которая до сих пор работала в Казани - в отделе по надзору за следствием в органах внутренних дел управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Татарстана.
На новом посту Гильманова сменит Эльвиру Тимирову, которая ушла с должности в связи с выходом на пенсию после 20 лет работы в надзорном ведомстве.
Согласно подписанному приказу, к своим новым обязанностям Гильманова приступит в конце января, сообщают chelny-biz.
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