До сих пор Гильманова работала в Казани. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Новым заместителем прокурора Набережных Челнов стала Диляра Гильманова, которая до сих пор работала в Казани - в отделе по надзору за следствием в органах внутренних дел управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Татарстана.

На новом посту Гильманова сменит Эльвиру Тимирову, которая ушла с должности в связи с выходом на пенсию после 20 лет работы в надзорном ведомстве.

Согласно подписанному приказу, к своим новым обязанностям Гильманова приступит в конце января, сообщают chelny-biz.

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