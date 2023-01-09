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НовостиПроисшествия9 января 2023 5:16

В одном из домов Азнакаево молодая пара отравилась угарным газом

Обстоятельства случившегося на улице Нефтяников устанавливаются
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
ЧП произошло вечером 8 января.

ЧП произошло вечером 8 января.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 21:03 в воскресенье, 8 января, в экстренные службы поступило сообщение об отравлении угарным газом людей в одной из квартир дома №28 по улице Нефтяников в Азнакаево. Пострадавшие: 22-летний парень и 19-летняя девушка. Несмотря на отравление легкой степени тяжести, молодые люди были госпитализированы.

Прокуратура города начала проверку данной информации. Специалистам предстоит установить обстоятельства и причины произошедшего, а также проверить соблюдение требований закона об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования.

- После этого будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования, - сообщают в надзорном ведомстве.

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