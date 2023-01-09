В одном из домов Азнакаево молодая пара отравилась угарным газом

ЧП произошло вечером 8 января. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 21:03 в воскресенье, 8 января, в экстренные службы поступило сообщение об отравлении угарным газом людей в одной из квартир дома №28 по улице Нефтяников в Азнакаево. Пострадавшие: 22-летний парень и 19-летняя девушка. Несмотря на отравление легкой степени тяжести, молодые люди были госпитализированы.

Прокуратура города начала проверку данной информации. Специалистам предстоит установить обстоятельства и причины произошедшего, а также проверить соблюдение требований закона об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования.

- После этого будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования, - сообщают в надзорном ведомстве.

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