На улице Батыршина в Казани угарным газом отравились женщина, молодой парень и ребенок

Подробности произошедшего устанавливаются. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вечером в воскресенье, 8 января, в экстренные службы поступило сообщение об отравлении угарным газом трех человек в одной из квартир дома 28 корп.2 по улице Батыршина в Казани. Среди пострадавших: 40-летняя женщина, 19-летний молодой человек и девятилетний мальчик. Взрослые госпитализированы в горбольницу №7, а ребенок - в ДРКБ Татарстана.

- Причина происшествия, по мнению газовиков, - слабая тяга в дымоходе, - говорят в МЧС республики.

Прокуратура Кировского района города уже начала проверку по данному факту. В надзорном ведомстве среди прочего устанавливают обстоятельства случившегося.

Напомним. ранее сообщалось об отравлении угарным газом трех детей в одном из домов по улице Повстанческая в Казани. Инцидент произошел также 8 января.

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