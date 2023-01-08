В больнице умерла 19-летняя девушка, пострадавшая при пожаре в общежитии Чебоксар

При пожаре пострадали 21 человек, в том числе 10 детей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 6 января, скончалась 19-летняя девушка, которая пострадала при пожаре в общежитии Чебоксар. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии, однако врачам ее спасти не удалось. Прощание с девушкой прошло 7 января, сообщает "Про Город".

Напомним, общежитие по улице Шевченко в Чебоксарах загорелось днем 5 января. В происшествии пострадали 21 человек, в том числе 10 детей. В городе был введен режим ЧС муниципального уровня.

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