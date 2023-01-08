Умер Виталий Клюкин, ветеран прокуратуры Татарстана и почетный работник прокуратуры России

За многолетнюю и безупречную работу Виталию Николаевичу не раз вручали ведомственные и республиканские награды. Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана

В субботу, 7 января, на 76-ом году жизни не стало ветерана прокуратуры Татарстана Клюкина Виталия Николаевича. Руководство и коллектив республиканской прокуратуры выразили глубокие соболезнования родственникам покойного.

Почти 30 лет он посвятил службе в правоохранительных органах. За многолетнюю и безупречную работу Виталию Николаевичу не раз вручали ведомственные и республиканские награды. Он также являлся почетным работником прокуратуры России.

Прощание и похороны пройдут 9 января в 12.00 в Казани на территории похоронного комплекса "Курган", сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram