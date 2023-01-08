10 января можно будет бесплатно посетить музеи Казанского Кремля

Бесплатно можно будет посетить Музей истории государственности татарского народа и Татарстана, Музей естественной истории региона и Музей исламской культуры. Фото: Антон ПИКУС

Во вторник, 10 января, вход в музеи Казанского Кремля станет свободным. Об акции рассказала пресс-служба музея-заповедника.

Так, бесплатно можно будет посетить Музей истории государственности татарского народа и Татарстана, Музей естественной истории региона, выставку в "Манеже" и Музей исламской культуры. Вход осуществляется в порядке очереди.

Попасть в центр "Эрмитаж-Казань" можно будет каждые полчаса с 10.00 до 17.00. Технический перерыв пройдет с 13.30 до 14.00. Посетить один сеанс могут не более 30 человек.

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