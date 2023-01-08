Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье8 января 2023 9:35

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом

Госпитализация при этом потребовалась 13 больным
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
57 человек выздоровели.

57 человек выздоровели.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в республике было выявлено 55 новых случаев коронавируса, при этом госпитализировали 13 зараженных, а 57 человек выздоровели. Такие данные в воскресенье, 8 января, опубликовал федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

За время пандемии коронавирус подтвердился у 193 739 человек, 191 118 из которых побороли болезнь, а 2 009 - скончались. Коллективный иммунитет местных жителей к COVID-19 остается неизменным - 3,9%.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram