За прошедшие сутки в Татарстане выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом

57 человек выздоровели. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в республике было выявлено 55 новых случаев коронавируса, при этом госпитализировали 13 зараженных, а 57 человек выздоровели. Такие данные в воскресенье, 8 января, опубликовал федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

За время пандемии коронавирус подтвердился у 193 739 человек, 191 118 из которых побороли болезнь, а 2 009 - скончались. Коллективный иммунитет местных жителей к COVID-19 остается неизменным - 3,9%.

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