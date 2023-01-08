Прокуратура Альметьевска начала проверку после ДТП, в котором погибли две девушки

На трассе "Альметьевск - Муслюмово" столкнулись две иномарки. Фото: пресс-служба Прокуратуры Альметьевска

Прокуратура Альметьевска совместно со специалистами начала выяснение обстоятельств ДТП, в котором погибли две девушки 2004 и 2006 годов рождения. В ходе проверки они оценят соблюдение безопасности на дороге, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Кроме того, было заведено уголовное дело о нарушении водителем ПДД, что привело к смерти двух человек по неосторожности. Его расследование также будет вестись под контролем местной прокуратуры.

Напомним, 7 января на трассе "Альметьевск - Муслюмово" столкнулись две иномарки. В результате аварии две молодые девушки скончались на месте, а водителей госпитализировали с травмами в больницу.

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