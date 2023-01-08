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НовостиПроисшествия8 января 2023 7:17

В многоквартирном доме на улице Щапова в Казани загорелась сауна

Были эвакуированы 30 человек
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
В результате происшествия никто не пострадал.

В результате происшествия никто не пострадал.

Фото: скриншот

Вечером 7 января в квартире на третьем этаже многоквартирного дома по адресу: улица Щапова, 15 загорелась сауна. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

На место происшествия быстро прибыли пожарные расчеты. За полчаса пожарные ликвидировали открытый огонь площадью 4 квадратных метра. Из дома самостоятельно эвакуировались 30 жильцов, никто не пострадал. Причина возгорания выясняется.

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