В многоквартирном доме на улице Щапова в Казани загорелась сауна

В результате происшествия никто не пострадал. Фото: скриншот

Вечером 7 января в квартире на третьем этаже многоквартирного дома по адресу: улица Щапова, 15 загорелась сауна. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

На место происшествия быстро прибыли пожарные расчеты. За полчаса пожарные ликвидировали открытый огонь площадью 4 квадратных метра. Из дома самостоятельно эвакуировались 30 жильцов, никто не пострадал. Причина возгорания выясняется.

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