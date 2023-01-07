В Чебоксарах при столкновении трех автомобилей пострадали пять человек, в том числе дети

Медицинская помощь потребовалась двум детям: 5 и 12 лет. Фото: пресс-служба МВД по Чувашии

Вечером 7 января на Президентском бульваре возле "Лакреевского леса" столкнулись три автомобиля. Об аварии сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.

31-летний водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Лада Калина", а после с Chevrolet Evanda. Медицинская помощь потребовалась пассажирам Toyota: 36-летней женщине и ее сыновьям 5 и 12 лет; а также 26-летнему водителю и 24-летней пассажирке Chevrolet.

На месте ДТП работают сотрудники республиканской Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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